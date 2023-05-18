Блогерша Ксения Хоффман объяснила, почему решила не эмигровать из России

Популярная российская блогерша Ксения Хоффман (настоящее имя — Ксения Бондарева) объяснила, почему приняла решение не покидать страну. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-проекта «ДаДа — НетНет».
Ведущая шоу Наталья Гасанханова напомнила, что блогерша хотела эмигрировать из России, но не сделала этого. Хоффман пояснила, что оказалась не готова расстаться с близкими людьми. В Москве проживают семья девушки, молодой человек и домашнее животное.
Ксения добавила, что Москва для нее является домом. И она не захотела оставлять место, с которым связано множество теплых моментов и воспоминаний. При этом звезда отметила, что если бы ее парень согласился покинуть РФ, то они могли бы уехать вместе.
Хоффман с 2018 года по 2021 интервьюировала гостей на YouTube-канале «Пушка», затем запустила собственное шоу «Стенка» в жанре ток-шоу, а также ведет блог, в котором публикует лайф-стайл видео и подкасты.
Ранее блогер Ида Галич и певица Люся Чеботина вступили в словесный конфликт после неудачных съемок одного из шоу.