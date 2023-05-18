Соединенные Штаты превратили Украину в пристанище подонков и злодеев. Об этом в своих социальных сетях написал американский радиоведущий Гарланд Никсон.
При этом журналист обвинил Вашингтон в попытке вооружить киевский режим ради борьбы с Москвой и европейскими государствами.
«США превратили Украину в жалкое гнездо подонков и злодеев», — подчеркнул Никсон.
Страны-участницы НАТО приняли решение о поставке крылатых ракет в зону конфликта. Снабжение украинской армии новым видом снарядов приветствовал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.