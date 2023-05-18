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Радиоведущий Никсон заявил, что США превратили Украину в «гнездо подонков и злодеев»

Политика
Радиоведущий Никсон заявил, что США превратили Украину в «гнездо подонков и злодеев»

Соединенные Штаты превратили Украину в пристанище подонков и злодеев. Об этом в своих социальных сетях написал американский радиоведущий Гарланд Никсон.

При этом журналист обвинил Вашингтон в попытке вооружить киевский режим ради борьбы с Москвой и европейскими государствами.

«США превратили Украину в жалкое гнездо подонков и злодеев», — подчеркнул Никсон.

Страны-участницы НАТО приняли решение о поставке крылатых ракет в зону конфликта. Снабжение украинской армии новым видом снарядов приветствовал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
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