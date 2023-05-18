Врач Арзуманян рассказала, можно ли «накачать» мышцы желудка

Мышцы помогают желудку в обработке пищи и ее перемещении в кишечник. Можно ли их «накачать», рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.
Для поддержания мышц органа в тонусе специалист посоветовала сбалансированно и регулярно питаться. Причем следует избегать как излишеств в рационе, так и жестких ограничений. В ином случае человек рискует столкнуться с гипотонией или атонией.
Среди признаков нарушения работы органа специалист выделила чувство переполнения желудка, изжогу, отрыжку, тошноту и неприятный запах изо рта. В подобных случаях рекомендуется перейти на пять-шесть небольших приемов пищи в день, а также обратиться к врачу.
«Еда готовится на пару или тушится, предпочтение отдается супам-пюре, разваренным кашам, рубленому мясу птицы или кролика. «Накачать» мышцы желудка какими-либо упражнениями невозможно», — цитирует Арзуманян радио Sputnik.
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