Сбербанк заявил о рекордной прибыли в первом квартале 2023 года

Аналитики Сбербанка проанализировали прибыль организации. Выяснилось, что только за первый квартал текущего года компания получила 357,2 миллиарда рублей.
По данным руководителя Германа Грефа, такая цифра стала рекордным показателем для этого периода. Он уверен, что в будущем прогноз по рентабельности капитала повысится на 22%.
Как сообщает издание «Петербургский дневник», с начала года организация одобрила кредитов на сумму более 1,5 триллиона рублей. Чистая прибыль достигла отметки в 357,2 миллиарда рублей. Количество клиентов-физлиц превысило 106 миллионов человек.
Ранее инвестор Джим Роджерс рассказывал о возможных последствиях рецессии в США. По его мнению, это нанесет вред банковскому сектору. Многие из них будут на грани исчезновения.