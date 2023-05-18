Дерматолог Скорогудаева объяснила опасность частого использования бактерицидного мыла для кожи

Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева объяснила, в чем состоит опасность частого использования бактерицидного мыла для кожи рук, пишет Planet Today.
Скорогудаева рассказала, что соединения бактерицидного мыла, помимо бактериальных, при частом использовании способны навредить кожному иммунитету рук. Это может быть опасно развитием патогенов и аллергической реакцией.
Эксперт порекомендовала в качестве альтернативы бактерицидному мылу использовать на постоянной основе обычное. Средство будет смывать кожное сало и грязь без вреда микрофлоре кожи рук, которая защищает человека от других опасностей.
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