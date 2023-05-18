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НАТО в течение нескольких лет перевооружит армию Украины

Политика
НАТО в течение нескольких лет перевооружит армию Украины

Лидеры стран Североатлантического альянса примут многолетнюю программу военной помощи Украине для полного ее перевооружения. Об этом сообщил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, страны-члены НАТО примут программу на саммите в Вильнюсе. Ее целью будет обеспечение полного перехода украинской армии с советского образца вооружений и военных доктрин СССР.

Столтенберг указал, что другим важным решением на встрече станет утверждение дальнейших мер по милитаризации Европы. Страны Альянса должны будут обязаться продолжить повышение оборонных расходов и сделать 2% ВВП не целевым, а минимальным показателем.
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