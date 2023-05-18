Подъем в 6 утра отменяется, или Можно ли изменить привычное время выгула собаки

Удивительно, как люди могут портить себе настроение из-за глупых мифов о собаках, считает кинолог Марина Иванова. Она рассказала ФАН, обязательно ли выгуливать четвероногого друга в 6 утра и можно ли изменять время променада.
Споры, кому и когда выгуливать домашнего питомца, могут серьезно ухудшить отношения в семье. Чаще всего эта обязанность ложится на кого-то одного с редкой подменой другими домочадцами. Именно этот факт нередко становится «яблоком раздора», поскольку кто-то по утрам долго спит, а кому-то приходится вставать пораньше.
Если с проблемой очередности хозяевам еще договориться возможно, то собаке ведь не объяснишь, что время неподходящее.
«Знаю случай, когда чуть до развода не дошло. Владельцы, довольно взрослая уже пара, купили собаку по настоянию жены и под обещание, что выгуливать будет она сама. Но спустя год или два она поменяла работу, и график ее сдвинулся на более позднее время, да и добираться стало ближе. Теперь женщине можно было спать на пару часов дольше. Муж же по-прежнему вставал с рассветом и прежде, чем уйти на работу, стал выводить питомца: “не мог смотреть, как мучается зверь”. Вставать тоже приходилось пораньше, чтобы хватило времени собраться. В итоге он хронически не высыпался, раздражение безмятежным сном жены все нарастало, а та упорно не понимала, почему ей, как и раньше, нужно вставать в 6 утра, если можно спать до 8. Но хозяин был неумолим: нельзя из-за своего эгоизма мучить животное», — рассказала эксперт.
К кинологу обратились как к последней надежде. Оказалось, что проблема довольно просто решается. Через несколько дней собачка спокойно терпела до прогулки после 8 утра.
«Два раза в сутки выгуливать собаку — это минимум, но минута в минуту вовсе не обязательно. Во-первых, потерпеть лишние час-полтора взрослая собака может без вреда для здоровья. Во-вторых, она привыкает к новому режиму буквально за пару дней. Мы договорились, что хозяева будут каждый день на полчаса сдвигать утренний выгул — на попозже. В итоге через три дня песик мирно спал, пока в 8 утра не встанет хозяйка. Муж вставал на работу в более комфортное для себя время. Мир в семье восстановился», — досказала историю не случившегося развода кинолог.
По словам специалиста, собаки очень любят режим и правила. Именно поэтому они придерживаются одного и того же времени выгула. Но если не отнимать у них правило, а немного изменить, новая привычка выработается всего за пару дней.
«Еще одна клиентка жаловалась, что собака будит ее в 6 утра в выходные, не позволяя выспаться ни одного дня в неделю. Но когда она попала в больницу, пушистый член семьи спокойно терпел до 9 часов, когда вставала младшая дочь, находившаяся на удаленном обучении и потому встающая за 20 минут до начала онлайн-занятий — чтобы успеть вывести своего любимца. По возвращении мамы домой все собака восстановила привычные побудки матери в 6 утра семь дней в неделю. Я посоветовала выставлять собаку из своей комнаты на ночь и закрывать дверь. На третий день попытки вломиться в комнату взрослой хозяйки прекратились. Зверюшка прекрасно спала в комнате дочки, пока та не встанет. Мама взяла на себя первый выгул по выходным, но не в 6, а в 9 утра», — рассказала еще одну историю Марина Иванова.
Так что привычки собаки — не повод ссориться и уничтожать свои нервные клетки. Это удивительно адаптивные существа, которые принимают правила в принципе и готовы подстроиться под их изменения. Главное помнить: эти правила должны быть, и минимальное количество выгулов в сутки — два (желательно через приблизительно равные промежутки времени). Кроме того, приведенные советы не годятся для щенков до года, которым необходимо гулять больше двух раз в день и формировать привычку проситься на улицу, подытожила собеседница ФАН.
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