Подъем в 6 утра отменяется, или Можно ли изменить привычное время выгула собаки

Так что привычки собаки — не повод ссориться и уничтожать свои нервные клетки. Это удивительно адаптивные существа, которые принимают правила в принципе и готовы подстроиться под их изменения. Главное помнить: эти правила должны быть, и минимальное количество выгулов в сутки — два (желательно через приблизительно равные промежутки времени). Кроме того, приведенные советы не годятся для щенков до года, которым необходимо гулять больше двух раз в день и формировать привычку проситься на улицу, подытожила собеседница ФАН.