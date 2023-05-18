«Продвижение ЧВК «Вагнер» составило до 400 метров»: Пригожин о текущей обстановке в Бахмуте

Бойцы ЧВК «Вагнер» за 18 мая сумели продвинуться в Бахмуте на расстояние до 400 метров. Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.
По его словам, силы ВСУ контролируют меньше одного квадратного километра города. Украинцы продолжают цепляться за каждый дом, подъезд и садовый участок. ЧВК «Вагнер» добивает Бахмут до конца, чтобы избежать любых кривотолков.
«Общая занятая площадь на сегодняшний день — 189 тысяч квадратных метров. <...> Вероятнее всего, удержание Бахмута является составляющей контрнаступления. К сожалению, фланги сыпятся и дальше», — подчеркнул Пригожин, аудиосообщение которого опубликовала его пресс-служба.
Основатель ЧВК «Вагнер» ранее обратился к руководству Министерства обороны России из-за ситуации на фронте. Пригожин призвал военное ведомство сделать все возможное, чтобы фланги под Бахмутом не сыпались.