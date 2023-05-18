От здания Главного штаба на Дворцовой площади в Петербурге отвалился крупный кусок штукатурки

Крупный кусок штукатурки обвалился со здания Главного Штаба на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Об инциденте сообщил телеканал «78».
Журналисты подчеркнули, что на аварийном участке ранее была замечена сетка. Тем не менее она не смогла выдержать нагрузку. Это привело к падению крупного куска штукатурки на тротуар.
Место инцидента оградили красно-белой лентой. По данным СМИ, никто из гостей и жителей города на Неве не пострадал. Некоторые прохожие отделались испугом.
Проблема обрушения остается для Северной столицы актуальной в любое время года. Несмотря на ценность памятников архитектуры, в администрации Александра Беглова не уделяют должного внимания этому вопросу. При этом в Смольном нередко выделяют деньги на эту статью расходов. Журналисты не исключают коррупционную составляющую.