От здания Главного штаба на Дворцовой площади в Петербурге отвалился крупный кусок штукатурки

Проблема обрушения остается для Северной столицы актуальной в любое время года. Несмотря на ценность памятников архитектуры, в администрации Александра Беглова не уделяют должного внимания этому вопросу. При этом в Смольном нередко выделяют деньги на эту статью расходов. Журналисты не исключают коррупционную составляющую.