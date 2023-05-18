Глава Минобороны Грам: Норвегия удвоит число инструкторов для обучения бойцов ВСУ

Норвегия планирует увеличить в два раза количество инструкторов для обучения украинских военных. Об этом сообщил глава Минобороны страны Бьорн Арильд Грам.
Правительство Норвегии приняло решение об обучении украинских солдат в декабре 2022 года. Теперь власти страны решили удвоить количество инструкторов до 150 человек.
«С лета Норвегия в два раза увеличит число инструкторов в операции Interflex», — сказал Грам.
Грам также анонсировал совместный с Великобританией новый пакет военной помощи Украине. Страны намерены поставить Киеву восемь ракетных систем залпового огня и три артиллерийских локационных радара.