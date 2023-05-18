В Подмосковье трех бывших полицейских осудили на 8 лет за разбой и вымогательство

По данным следствия, 5 марта 2020 года действующие сотрудники полиции явились в квартиру к местному жителю, избили его и подбросили запрещенные вещества. При этом они пообещали, что не станут привлекать его к уголовной ответственности, если мужчина отдаст им 300 тысяч рублей. Потерпевший передал лишь половину суммы.