В Подмосковье трех бывших полицейских осудили на 8 лет за разбой и вымогательство

Городской суд в Долгопрудном признал трех экс-полицейских виновными в разбое и вымогательстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковного управления СКР.
По данным следствия, 5 марта 2020 года действующие сотрудники полиции явились в квартиру к местному жителю, избили его и подбросили запрещенные вещества. При этом они пообещали, что не станут привлекать его к уголовной ответственности, если мужчина отдаст им 300 тысяч рублей. Потерпевший передал лишь половину суммы.
За превышение должностных полномочий, поучение взятки и разбой подсудимым назначили наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на восемь лет каждому.
Ранее суд Архангельска отправил в СИЗО замминистра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Поморья Кирилла Шаповалова за мошенничество и взятку.