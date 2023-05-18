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The Guardian: Зеленский не посетит Японию для участия в саммите G7

Политика
The Guardian: Зеленский не посетит Японию для участия в саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский не будет посещать Хиросиму, где пройдет саммит стран «Большой семерки», сообщает The Guardian со ссылкой на заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды.

Авторы издания утверждают, что украинский лидер выступит на саммите в режиме видеоконференции. Глава японского правительства заявил, что личное участие Зеленского в мероприятии не состоится, несмотря на заявления Киева.

Страны-участники G7 договорились об усилении давления на Россию. Для этого планируется ужесточить контроль за исполнение уже введенных санкций.

Ранее бразильская делегация провела ряд встреч с представителями государств «Большой семерки», чтобы не допустить антироссийского характера совместной декларации.
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