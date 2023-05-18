Генсек НАТО Столтенберг одобрил решение союзников предоставить Украине крылатые ракеты

Руководство НАТО приветствует передачу крылатых ракет киевским властям. Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
В четверг, 18 мая, руководитель военного блока провел пресс-конференцию в Лиссабоне. При этом он положительно оценил решение союзников снабдить ВСУ новым видом снарядов и начать обучение украинских пилотов для использования западных истребителей.
Кроме того, Столтенберг рассказал о планах на предстоящий саммит в Вильнюсе. Мероприятие запланировано на 11–12 июля текущего года.
В частности, стало известно о намерении стран-участниц утвердить многолетнюю программу военной поддержки Киева. Основная цель данного шага — полное перевооружение государства в соответствии с западными стандартами.
Меж тем агентство Reuters сообщило, что Пентагон завысил стоимость отправленных на Украину вооружений на 3 миллиарда долларов. Причиной послужила бухгалтерская ошибка, допущенная сотрудниками министерства обороны США.