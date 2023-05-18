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Генсек НАТО Столтенберг одобрил решение союзников предоставить Украине крылатые ракеты

Армия
Генсек НАТО Столтенберг одобрил решение союзников предоставить Украине крылатые ракеты

Руководство НАТО приветствует передачу крылатых ракет киевским властям. Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

В четверг, 18 мая, руководитель военного блока провел пресс-конференцию в Лиссабоне. При этом он положительно оценил решение союзников снабдить ВСУ новым видом снарядов и начать обучение украинских пилотов для использования западных истребителей.

Кроме того, Столтенберг рассказал о планах на предстоящий саммит в Вильнюсе. Мероприятие запланировано на 11–12 июля текущего года.

В частности, стало известно о намерении стран-участниц утвердить многолетнюю программу военной поддержки Киева. Основная цель данного шага — полное перевооружение государства в соответствии с западными стандартами.

Меж тем агентство Reuters сообщило, что Пентагон завысил стоимость отправленных на Украину вооружений на 3 миллиарда долларов. Причиной послужила бухгалтерская ошибка, допущенная сотрудниками министерства обороны США.
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