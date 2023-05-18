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Богданов: Россия готова стать посредником в урегулировании суданского кризиса

Весь мир
Богданов: Россия готова стать посредником в урегулировании суданского кризиса

Москва, 18 мая. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что Москва готова содействовать урегулированию суданского кризиса. Об этом сообщает МИД РФ.

Богданов выступил с речью в ходе саммита «Россия — Исламский мир», объявив о готовности страны стать посредником в проведении мирного диалога между враждующими сторонами в Хартуме.

«Мы выступаем против иностранного вмешательства в суданские дела. Они сами должны разобраться в собственных проблемах, мы готовы этому содействовать и при необходимости предоставить площадку для переговоров», — добавил он.

Ранее замглавы МИД России Богданов обсудил с послом Египта вооруженный конфликт в Хартуме.
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