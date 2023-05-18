Богданов: Россия готова стать посредником в урегулировании суданского кризиса

Москва, 18 мая. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что Москва готова содействовать урегулированию суданского кризиса. Об этом сообщает МИД РФ.