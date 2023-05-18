Аналитики назвали основные факторы влияния на курс рубля

В то время как рынки нефти и золота претерпевают значительные изменения на фоне продолжения дискуссий о повышении потолка госдолга США, на рубль оказывают влияние другие события. В беседе с ФАН аналитики ФБА «Экономика сегодня» назвали основные факторы колебания курса российской валюты.