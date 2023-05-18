Аналитики назвали основные факторы влияния на курс рубля

В то время как рынки нефти и золота претерпевают значительные изменения на фоне продолжения дискуссий о повышении потолка госдолга США, на рубль оказывают влияние другие события. В беседе с ФАН аналитики ФБА «Экономика сегодня» назвали основные факторы колебания курса российской валюты.
По итогам вчерашнего дня рубль смог укрепиться на 0,7%. Курс американской валюты опустился с отметки 80,40 до 79,90 рубля за доллар. Сейчас валюты торгуются в районе 80 рублей за доллар.
По словам экономистов, основное, что в ближайшем будущем окажет влияние на курсы валют — это приближение пика налогового периода.
«Экспортеры будут готовиться к нему, продавать валютную выручку», — добавили эксперты.
Безусловно в центре внимания окажется новый, 11-ый пакет санкций от ЕС, потому что в большей степени курс рубля определяется потоками экспорта и импорта.
«Предполагается, что 11-ый пакет будет в большей степени направлен на то, чтобы предотвратить обход уже ранее введенных санкций. В особенности на экспорт и импорт в Россию и из России. Это может оказать серьезное влияние на рубль. Сейчас российская валюта чуть сузила свой диапазон колебаний от 75 до 82 рублей за доллар», — отметили аналитики.
К юаню рубль также смог немного укрепиться на 0,8% до 11,4. Актуальным диапазоном можно считать от 11 до 12 рублей за юань.
Ранее сообщалось, что объем наличных денег в обращении на территории России превысил 17 триллионов рублей. Это произошло впервые за всю историю ведения соответствующей статистики, следует из данных Центробанка РФ.