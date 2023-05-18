Тунисское движение «Баас» обратилось к президенту страны с рядом требований

Тунис, 18 мая. Лидер движения «Баас» в Тунисе Сухайб Марзуки призвал президента страны Каиса Саида ускорить концентрацию конституционных институтов, пишут арабские СМИ.
Марзуки обратился к главе республики с просьбой, чтобы указы, одобренные им, были представлены Совету народных представителей для ратификации. Кроме того, были высказаны просьбы о разъяснении общей политики государства и назначении нового правительства для ее осуществления.
Он также выразил свою поддержку процедурам привлечения к ответственности всех тех, кто совершил преступления против страны и народа в экономическом и социальном плане в предыдущие периоды правления.
«Это должно осуществляться в рамках справедливого и прозрачного судебного разбирательства», — заявил Марзуки.
Вдобавок он призвал к работе над преодолением экономического и общественного кризиса путем принятия комплексного национального и стратегического проекта в его политических, социальных и финансовых измерениях.
Ранее президент Туниса Каис Саид принял главного христианского архиепископа и муфтия страны Хаима Битана, пообещав обеспечить безопасность еврейских граждан.