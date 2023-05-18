США заявили о заинтересованности в сближении с Сербией

США заинтересованы в сближении с Сербией, чтобы увести ее из-под российского влияния. Об этом заявил советник Госдепа Соединенных Штатов Дерек Шолле.
Представитель Госдепа подчеркнул, что США тесно взаимодействуют со своими союзниками для расширения Евросоюза за счет стран Западных Балкан. Шолле подчеркнул, что указанные государства должны проводить определенные реформы.
«В наших интересах сделать так, чтобы Сербия сблизилась с США, и исключить российскую коррупцию», — заявил представитель госдепартамента
Шолле добавил, что США помогают бороться с «коррупцией и дезинформацией». Кроме того, будущее Западных Балкан является приоритетом для США, добавил конгрессмен.
Ранее политолог Владимир Брутер предположил попытку переворота в Сербии. По его мнению, президент страны Александр Вучич не нравится ни прозападным, ни националистическим элементам.