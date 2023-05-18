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Запуск религиозного фонда в Ливии: как глава ПНЕ продвигает прозападный курс в духовной сфере

Весь мир
Запуск религиозного фонда в Ливии: как глава ПНЕ продвигает прозападный курс в духовной сфере

Триполи, 18 мая. Глава утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дбейба объявил о намерении создать новый Фонд по религиозной работе. Однако на фоне этноконфессиональных скандалов, вспыхнувших в стране весной текущего года, такой шаг наглядно демонстрирует преследование кабмином собственных интересов.

По словам нелегитимного премьера, новая структура создается с целью обеспечения стабильности и единства в вопросах, связанных с религией. По его словам, инициатива направлена в итоге на издание национального пакта в духовных делах при участии всех сторон.

«Мы хотим построить новое здание на государственной основе, чтобы исправить произошедшее вмешательство», — сообщил Дбейба на очередном заседании ПНЕ в Триполи, напомнив о недавней неразберихе, возникшей в связи с определением даты начала Ураза-байрама.

В течение весенних месяцев Правительство национального единства неоднократно подвергалось критике со стороны религиозных и общественных деятелей. Кабмин Дбейбы обвиняли в покровительстве западным христианским проповедникам и провоцировании раскола между регионами Ливии.

Настоящий же шаг демонстрирует стремление ПНЕ к установлению собственной диктатуры в вопросах веры. Учреждение Фонда позволит Дбейбе продолжить взятый изначально прозападный курс в области религии, лишив гражданские организации права слова в данной сфере.

Существование параллельных исполнительных структур в североафриканском государстве значительно усугубляет сложившийся политический кризис. Ранее глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри призвал Палату представителей совместно сформировать новый мини-кабмин. Это произошло на фоне решения парламента отозвать доверие у главы Правительства национальной стабильности (ПНСт) Фатхи Башаги.
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