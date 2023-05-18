Центробанк Ливии сообщил о размере государственного долга страны в 163 млрд динаров

Бенгази, 18 мая. Директор департамента контроля и денежно-кредитной политики Центрального банка Ливии Наджи Исса сообщил о размере задолженности страны в 163 млрд динаров, пишут арабские СМИ.
Исса выступил с речью во время заседания кабинета министров, заявив, что государственный долг составил 84 млрд динаров, а параллельный 79 млрд. Кроме того, он представил отчет, в котором говорилось, что население республики достигло 8 миллионов 700 тысяч человек.
На заседании также присутствовал управляющий ЦБ Ливии Садик аль-Кабир, сообщив, что благодаря стабильности, обеспеченной Правительством национального единства (ПНЕ), удалось продолжить переговоры с МВФ, несмотря на то, что их возобновление было сложным.
«Центробанк оценил размер параллельного государственного долга на 2023 год в 8 миллиардов динаров, который негативно повлиял на ликвидность наличности и укрепление динара», — добавил он.
Аль-Кабир также опроверг закрытие клиринга между ЦБ восточного и западного регионов в рамках Национальной платежной системы. Однако существует проблема, связанная с Банком торговли и развития.
Ранее Центробанк Ливии рассмотрел условия взаимодействия с международными финансовыми организациями по борьбе с отмыванием денег.