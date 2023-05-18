Центробанк Ливии сообщил о размере государственного долга страны в 163 млрд динаров

Исса выступил с речью во время заседания кабинета министров, заявив, что государственный долг составил 84 млрд динаров, а параллельный 79 млрд. Кроме того, он представил отчет, в котором говорилось, что население республики достигло 8 миллионов 700 тысяч человек.