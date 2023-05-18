Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

Сирены воздушной тревоги сработали в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины. Об этом говорится в официальных данных киевского режима.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал в 19:08 четверга. Днем сирена уже звучала в указанных областях, но позже ее отменили.
Накануне взрывы после объявления воздушной тревоги произошли в трех районах Киева. Прилеты зафиксированы в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах города. Кроме того, на территории Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областей были слышны взрывы.