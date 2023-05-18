Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

Накануне взрывы после объявления воздушной тревоги произошли в трех районах Киева. Прилеты зафиксированы в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах города. Кроме того, на территории Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областей были слышны взрывы.