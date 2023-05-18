КХЛ утвердила проведение перекрестного плей-офф со нового сезона

Обсуждения поправок в КХЛ обсуждались многократно. Многие хоккеисты выступали за перекрестный формат, поскольку по старой системе часто в турнире попадались одни и те же пары команд. Отныне же в лиге матчи со второй стадии будут с клубами Западной и Восточной конференции.