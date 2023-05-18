КХЛ утвердила проведение перекрестного плей-офф со нового сезона

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердило новый перекрестный формат проведения плес-офф с нового сезона 2023/24, заявил президент организации Алексей Морозов.
Глава КХЛ отметил, что перекрестный формат плей-оффа будет проводиться со второго раунда чемпионата. Новая система заключается в том, что хоккейные клубы из Западной и Восточной конференции будут вперемешку играть друг с другом, что разнообразит турнир.
Обсуждения поправок в КХЛ обсуждались многократно. Многие хоккеисты выступали за перекрестный формат, поскольку по старой системе часто в турнире попадались одни и те же пары команд. Отныне же в лиге матчи со второй стадии будут с клубами Западной и Восточной конференции.
Ранее победителем Кубка Гагарина сезона 2022/23 стал московский ЦСКА. В финальном матче они обыграли казанский «Ак Барс» со счетом 4:3.