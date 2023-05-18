Умер актер из сериала «Глухарь» Рустам Уразаев

Актер и режиссер Рустам Уразаев умер в 65 лет. О трагической гибели артиста сообщил его коллега Рашид Маликов в Facebook✱ (владелец компания Meta✱✱ признана в России экстремистской и запрещена).
Известно, что актер долгое время страдал онкологией. В прошлом месяце он признался, что у него рак в третьей стадии. Уразаев наблюдался в московской клинике, но так и не смог побороть болезнь.
«Прощай, мой Друг. Твое место в моей душе не заполнится никем», — написал Маликов в соцсети..
Почивший артист родился 21 января 1958 года. Он закончил Художественное училище, а после — исторический факультет в Ташкентском госуниверситете. Он сыграл свыше 50 ролей в кино и на театральных сценах. На его счету работа в таких кинолентах, как «Глухарь», «Знахарь», «Псевдоним «Албанец».
Ранее советский актер и режиссер Шавкат Халилов умер на 67-м году жизни.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
- ✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму