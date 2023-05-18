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Техническое движение восстановлено на железной дороге в Симферопольском районе Крыма

Общество
Техническое движение восстановлено на железной дороге в Симферопольском районе Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о восстановлении технического движения на железнодорожном участке в Симферопольском районе, где сошли вагоны с рельсов.

Он также озвучил сроки возобновления грузовых и пассажирских перевозок. По словам Аксенова, в полном объеме это произойдет уже к утру 19 мая.

Поезд, который сошел с рельсов под Симферополем, вез экспортное зерно. Продукция предназначалась для отправки в нуждающиеся страны, ранее сообщил источник ФАН.

Из 21 вагона оказались повреждены восемь. Несмотря на действия диверсантов, зерно сохранилось почти на 100%, поэтому прогнозируется лишь задержка в доставке продукции.
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