В Пермском крае мужчина украл и изнасиловал козленка

Мужчину из Пермского края подозревают в краже и изнасиловании козленка. Местного жителя поймали и арестовали после жалобы хозяйки скота, сообщает РИА Новости со ссылкой на отделение полиции.
К правоохранителям обратилась женщина из поселка Щучье озеро. Она заявила, что у нее украли молодую козу.
В поимке злоумышленника участвовали зоозащитники, которые стали свидетелем того, как козленок возрастом меньше двух месяцев подвергся насилию. Подозреваемый утащил животное в кусты и там надругался над ним. После этого его пришлось прооперировать из-за серьезных травм.
Ранее в Архангельской области мужчина убил своего 40-летнего сына, так как он не хотел жить отдельно от родителей. Отец семьи находился в состоянии алкогольного опьянения. Его заключили под стражу.