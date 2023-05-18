Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Пермском крае мужчина украл и изнасиловал козленка

Происшествия
В Пермском крае мужчина украл и изнасиловал козленка

Мужчину из Пермского края подозревают в краже и изнасиловании козленка. Местного жителя поймали и арестовали после жалобы хозяйки скота, сообщает РИА Новости со ссылкой на отделение полиции.

К правоохранителям обратилась женщина из поселка Щучье озеро. Она заявила, что у нее украли молодую козу.

В поимке злоумышленника участвовали зоозащитники, которые стали свидетелем того, как козленок возрастом меньше двух месяцев подвергся насилию. Подозреваемый утащил животное в кусты и там надругался над ним. После этого его пришлось прооперировать из-за серьезных травм.

Ранее в Архангельской области мужчина убил своего 40-летнего сына, так как он не хотел жить отдельно от родителей. Отец семьи находился в состоянии алкогольного опьянения. Его заключили под стражу.
козленок пермский край кража скота изнасилование зоофилия
Военкоры ФАН