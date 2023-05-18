В Пермском крае мужчина украл и изнасиловал козленка

В поимке злоумышленника участвовали зоозащитники, которые стали свидетелем того, как козленок возрастом меньше двух месяцев подвергся насилию. Подозреваемый утащил животное в кусты и там надругался над ним. После этого его пришлось прооперировать из-за серьезных травм.