Украинцы назвали коррупционеров главными врагами государства

Свою долю порицания получили прихожане Украинской православной церкви, уклонисты от мобилизации и русскоязычные граждане. Эти варианты набрали 12,4%, 9,9% и 5,2% соответственно. Почти 6% участников опроса ответили, что для них не существует внутренних врагов. Еще 7,4% затруднились с выбором варианта.