Украинцы назвали коррупционеров главными врагами государства

Киев, 18 мая. Коррупционеры во власти являются главными внутренними врагами большинства украинцев. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного компанией «Центр Разумкова» с 28 апреля по 3 мая.
В ходе опроса, в котором приняли участие 2020 человек старше 18 лет, респондентам предлагали определить главных «врагов Украины». При этом можно было выбрать до трех вариантов ответа.
По результатам исследования, 53% респондентов назвали коррупционеров главным внутренним врагом Украины. На втором месте оказались «агенты РФ в спецслужбах и органах власти». Этот вариант выбрали 47% участников опроса. Почти столько же ненависти — 46,8% отправилось политикам и общественным деятеля, призывающим к единству Украины и России.
Свою долю порицания получили прихожане Украинской православной церкви, уклонисты от мобилизации и русскоязычные граждане. Эти варианты набрали 12,4%, 9,9% и 5,2% соответственно. Почти 6% участников опроса ответили, что для них не существует внутренних врагов. Еще 7,4% затруднились с выбором варианта.
Примечательно, что опрос проводился до ареста главы Верховного суда Украины Всеволода Князева, у которого изъяли взятку в размере 2,7 млн долларов. Спустя несколько дней выяснилось, что часть конфискованных у бывшего судьи средств — около миллиона долларов — пропали.