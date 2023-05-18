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Украинцы назвали коррупционеров главными врагами государства

Весь мир
Украинцы назвали коррупционеров главными врагами государства

Киев, 18 мая. Коррупционеры во власти являются главными внутренними врагами большинства украинцев. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного компанией «Центр Разумкова» с 28 апреля по 3 мая.

В ходе опроса, в котором приняли участие 2020 человек старше 18 лет, респондентам предлагали определить главных «врагов Украины». При этом можно было выбрать до трех вариантов ответа.

По результатам исследования, 53% респондентов назвали коррупционеров главным внутренним врагом Украины. На втором месте оказались «агенты РФ в спецслужбах и органах власти». Этот вариант выбрали 47% участников опроса. Почти столько же ненависти — 46,8% отправилось политикам и общественным деятеля, призывающим к единству Украины и России.

Свою долю порицания получили прихожане Украинской православной церкви, уклонисты от мобилизации и русскоязычные граждане. Эти варианты набрали 12,4%, 9,9% и 5,2% соответственно. Почти 6% участников опроса ответили, что для них не существует внутренних врагов. Еще 7,4% затруднились с выбором варианта.

Украинцы назвали коррупционеров главными врагами государства

Примечательно, что опрос проводился до ареста главы Верховного суда Украины Всеволода Князева, у которого изъяли взятку в размере 2,7 млн долларов. Спустя несколько дней выяснилось, что часть конфискованных у бывшего судьи средств — около миллиона долларов — пропали.
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