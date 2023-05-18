В конгрессе потребовали от Блинкена четко прояснить цели и задачи на Украине

Член палаты представителей от республиканской партии от штата Огайо Уоррен Дэвидсон направил госсекретарю США Энтони Блинкену письмо с требованием четко прояснить задачи Вашингтона на Украине до выделения новой финансовой помощи. Об этом сообщило издание Daily Caller.
Конгрессмен отметил, что он желает понять, насколько соответствуют заявления должностных лиц США реальным целям на Украине. Дэвидсон добавил, что граждане страны и конгресс проявляют все больше скептицизма относительно участия Вашингтона в конфликте.
«Американский народ и Конгресс проявляют все больший скептицизм относительно участия США в событиях на Украине из-за того, что администрация Байдена не дает ясных ответов на вопросы о конкретных целях», — подчеркивает законодатель.
Ранее глава Минфина США Джаннет Йеллен подтвердила дату дефолта в США. Она отметила, что деньги у Вашингтона кончатся 1 июня и призвала в кротчайшие сроки повысить потолок госдолга.