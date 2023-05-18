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Apple TV+ показал первый трейлер драмы Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны»

Шоу-бизнес
Apple TV+ показал первый трейлер драмы Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны»

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал первый трейлер новой кинокартины Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны».

Газета «Культура» сообщает, что создатели фильма выложили ролик на официальном YouTube-канале. Главные роли в новой драме исполнили Лили Глэдстоун, Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.

Фильм рассказывает реальную историю о племени осейджей в Оклахоме, которые нашли нефть на своей территории. Последовавшие за этим массовые убийства стали причиной расследования ФБР.

Премьера новой работы режиссера состоится на Каннском кинофестивале. Последний раз Скорсезе участвовал в мероприятии 35 лет назад с картиной «После работы».

На фестивале ранее была показана историческая драма «Жанна Дюбарри». Одну из главных ролей в фильме сыграл Джонни Депп, который вернулся к съемкам после трехлетнего перерыва. Показ картин завершился семиминутными апплодисментами.
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