Сексолог Захаренкова назвала ситуации, когда общение с бывшими считается нормальным

Общение с бывшими считается нормой, но лишь в определенных случаях. Их перечислила сексолог, тренер центра сексуального образования Екатерина Захаренкова.
Некоторые люди расстаются с осознанием, что они друг другу не любовники, а друзья. При этом у них отсутствует сексуальное притяжение. Если в новых отношениях не хватает духовной близости, общение может оказаться незазорным.
Поддерживать контакт с прошлым партнером можно и при наличии детей, убеждена Захаренкова. Порой люди общаются с бывшими ради закрытия гештальта, так как не могут построить новые отношения, пишет «Газета.RU».
«Это не любовь. И важно тут не совершить ошибку. Ваше подсознание восстанавливает в памяти свои старые связи и отношения, потому что пытается закончить незаконченное, иногда даже не осознавая, что именно», — предупредила сексолог.
Врач Сильвия Кан ранее перечислила болезни, из-за которых появляется отвращение к интимной близости. В перечень вошли вагинизм и фибромиалгия.