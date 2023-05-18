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Московский суд приговорил мужчину к девяти годам колонии за финансирование террористов

Происшествия
Московский суд приговорил мужчину к девяти годам колонии за финансирование террористов

В Москве второй Западный окружной военный суд вынес приговор Амуру Казмахову по статье о содействии террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК РФ.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет.

По данным следствия, в декабре 2017 года и в ноябре 2018 молодой человек перечислял денежные средства на счета лиц, которые являлись участниками незаконных вооруженных формирований и принимали участие в боях.

При обысках были обнаружены запрещенная литература, экстремистская атрибутика и карта банка, которая использовалась для содействия террористам.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении иностранца за пособничество в финансировании терроризма.
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