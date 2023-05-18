Пентагон переоценил стоимость поставленных на Украину вооружений на 3 миллиарда долларов

Министерство обороны США завысило стоимость военной техники, отправленной в зону украинского конфликта, на 3 миллиарда долларов. Подробностями поделилось агентство Reuters со ссылкой на анонимного представителя ведомства.
Как отметил собеседник агентства, неправильную цену указали вследствие бухгалтерской ошибки. При этом несоответствие было обнаружено при подсчете средств, выделенных на передачу Киеву оружия и военной техники.
В публикации указано, что в настоящее время сотрудники Пентагона подробно изучают ситуацию. После этого министерство должно уведомить американский конгресс о внесении изменений и корректировке документов финансового учета.
Меж тем стали известны подробности дела о «сливе» секретных материалов Минобороны США. Сообщается, что подозреваемый в распространении конфиденциальных сведений вел записи с февраля 2022 года.