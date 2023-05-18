«Откровенно говоря, это трагедия для правосудия, причем для всех стран»: Дэвид Мендоза прокомментировал экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Дэвид Мендоза в интервью для российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) раскрыл страшные секреты американской экстрадиции, а также рассказал, почему экстрадиция Джулиана Ассанжа в США станет трагедией для мирового правосудия.
ФБР опубликовал интервью с испанским общественным деятелем Дэвидом Мендозой, который провел более 14 лет в международном заключении из-за того, что Америка нарушила международное соглашение об экстрадиции. Ныне Мендоза живет в Испании, возглавляет там одну из строительных фирм, а также консультирует граждан относительно вопросов международной экстрадиции.
Несмотря на испанские корни, большую часть жизни Дэвид Мендоза прожил в США. Работал строителем, и в 2006 году подвергся обвинению американских властей за ввоз и распространение наркотиков. Пока федеральные власти США вели расследование, Мендоза уехал в Испанию, так как там у него было второе гражданство. В результате он все же получил ордер на арест в США.
«В 2008 году мне предъявили обвинение и экстрадировали в США. В 2009 году меня приговорили к 168 месяцам лишения свободы», — отметил он.
Испанец рассказал о переполненности американских тюрем и об ужасных условиях содержания заключенных. Кроме того, до того, как попасть за решетку он вместе с семьей и коллегами подвергался незаконной слежке федеральных агентов. По словам Мендозы, тюремная система в Испании была в десятки раз лучше, чем в Соединенных Штатах.
«Американские тюрьмы переполнены, там слишком много людей в камерах. Заключенным практически не представляют медицинские услуги, кормят отвратительной едой», — подчеркнул он.
Кроме того, по словам источника, американские законы за преступления, связанные с марихуаной, допускают пожизненное заключение и даже смертную казнь.
Фонд борьбы с репрессиями рассказал, что общественного деятеля арестовали в июне 2008, а в октябре того же года Национальный суд Испании пересмотрел запрос об экстрадиции США и поставил три важных условия. Одним из них было то, что граждан Испании нельзя приговаривать к смертной казни или пожизненному заключению.
Несмотря на то, что Испания пыталась добиться того, чтобы обвиняемый отбывал срок в этой стране, судебную систему США переубедить не удалось.
«В 99% случаев, когда США хотят экстрадировать человека, а российский, канадский, китайский или европейский суд ставит условия, то этот человек все равно попадает в США», — рассказал Мендоза.
Рассказчик убежден: есть «только один договор, который американцы навязывают всем своим союзникам и не союзникам». Речь идет об экстрадиции. По словам эксперта, именно так США предпочитают навязывать свои законы другим странам, минуя обращение в международный суд.
Касаемо дела журналиста Джулиана Ассанжа Мендоза высказался следующим образом:
«Европейский суд, разрешающий экстрадицию журналиста за раскрытие информации, которая ему не нравится, просто отвратителен. Это просто неприемлемо, особенно для стран, якобы соблюдающих права человека. <…> Я не вижу хорошего будущего для Джулиана, если его все-таки отправят в Америку», — заявил он.
По словам испанца, если американцы не понесут за это наказания, в опасности будут все, кто стремится разоблачить несправедливость. Он убежден, что подобное просто необходимо прекратить.
«Откровенно говоря, это трагедия для правосудия, причем для всех стран», — заметил Мендоза.
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