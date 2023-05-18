«Откровенно говоря, это трагедия для правосудия, причем для всех стран»: Дэвид Мендоза прокомментировал экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Несмотря на испанские корни, большую часть жизни Дэвид Мендоза прожил в США. Работал строителем, и в 2006 году подвергся обвинению американских властей за ввоз и распространение наркотиков. Пока федеральные власти США вели расследование, Мендоза уехал в Испанию, так как там у него было второе гражданство. В результате он все же получил ордер на арест в США.