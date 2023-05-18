Аналитики рассказали, как ожидание решения по госдолгу США влияет на котировки нефти и золота

Дискуссия о повышении потолка госдолга США до сих продолжается. Есть мнение, что участникам переговоров удастся заключить соглашение, которое позволит провести голосование по этому вопросу в нижней палате Конгресса уже на следующей неделе. Ситуация в Штатах заметно отразилась на колебаниях рынка — заметно, но неоднозначно. Для одной категории торгов споры в США стали причиной положительной динамики, для другой с точностью наоборот. Аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали, как ожидание решения по госдолгу США влияет на котировки нефти и золота.
Игра в «плюс»
По итогам вчерашнего дня цены на нефть закрылись ростом на 2,7%, поднялись с отметки 74,60 в район отметки 76,70 рубля за баррель. Сегодня, по данным экспертов, цены слегка корректируется и торгуются на отметке 76,40. Как считают аналитики, основным позитивом в целом для всего рынка стало сообщение, что на этой неделе ожидается заключение соглашения между президентом США Джо Байденом и лидером Республиканской партии Кевином Маккарти по вопросу увеличения потолка госдолга.
«Постепенно подходит дедлайн по техническому дефолту — 1 июня. Однако вчера появились позитивные сообщения, что к концу недели потолок госдолга будет увеличен. Это позитивно отразилось на всем рынке», — отметили специалисты.
Кроме того, обратили внимание эксперты, вчера, 17 мая вышли данные по запасам нефти от Минэнерго США. За прошедшую неделю запасы нефти выросли на 5 млн баррелей, хотя ожидалось снижение на 900 тысяч.
«Но при этом снизились запасы бензина на 1,4 млн баррелей, дистилляты остались практически без изменений, прибавили 80 тысяч баррелей. При этом чуть снизилась добыча с 12,3 до 12,2 млн баррелей в сутки. На этом фоне позитивный момент в том, что были снижены стратегические американские запасы на 2,4 млн баррелей. Учитывая, что при этом сохраняется достаточно хороший спрос на бензин, запасы снижаются. Это можно назвать неким позитивом», — добавили эксперты.
Также, по мнению экономистов, некоторого позитива продолжает добавлять ситуацию с пожарами в Канаде в штате Альберта. Там продолжается остановка добычи нефти. Сейчас она колеблется на отметке около 320 тысяч баррелей в сутки. Это, по словам экономистов, ограничивает предложение, поэтому пока нефть остается в диапазоне от 70 до 80 долларов за баррель.
Потеря актуальности
Говоря о позитивных тенденциях нефтяного рынка, эксперты отметили кардинально обратную ситуацию на рынке золота. Сегодня стоимость золота продолжает снижение в район отметки 1977 долларов за тройскую унцию.
«Позитивные новости по повышению потолка госдолга как раз негативно влияют на золото, поскольку оно получало некоторую поддержку на фоне этой неопределенности. Как защитный актив, золото пользовалось спросом. Но поскольку ожидается заключение соглашения, то актуальность защитного актива снижается», — объяснили специалисты.
Кроме того, отмечают аналитики и довольно жесткую политику ФРС, которая оказывала и продолжает оказывать давление на золото.
«Чиновники давали достаточно ястребиные комментарии. На этом фоне рост доходности десятилетних американских гособлигаций вчера продолжился до отметки 3,6%, а индекс доллара DXY поднялся к уровню трех пунктов. Эти факторы и привели вчера к снижению золота», — отметили эксперты.
В тоже время, по словам экономистов, некоторую поддержку золоту вчера оказали данные по числу выданных разрешений на строительство в США. В апреле их количество составило 1,42 млн, хотя ожидалось 1,44 млн.
«Столь слабые данные говорят о постепенно нарастающих проблемах в американской экономике. Риск рецессии здесь может спровоцировать спрос на золото, как на защитный актив», — резюмировали эксперты.
Внимание участников рынка будет направлено на завтрашнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Но пока для золота остается актуальным диапазон от 1970 до 2070 долларов за тройскую унцию.
Ранее сообщалось, что летом 2022 года страны коллективного Запада ввели запрет на импорт российского золота. Тем самым они рассчитывали нанести мощнейший удар по экономике РФ. Однако, как стало известно, эти санкции не сработали.