Аналитики рассказали, как ожидание решения по госдолгу США влияет на котировки нефти и золота

Дискуссия о повышении потолка госдолга США до сих продолжается. Есть мнение, что участникам переговоров удастся заключить соглашение, которое позволит провести голосование по этому вопросу в нижней палате Конгресса уже на следующей неделе. Ситуация в Штатах заметно отразилась на колебаниях рынка — заметно, но неоднозначно. Для одной категории торгов споры в США стали причиной положительной динамики, для другой с точностью наоборот. Аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали, как ожидание решения по госдолгу США влияет на котировки нефти и золота.