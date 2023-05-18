В Киеве «дерусифицировали» 26 объектов инфраструктуры

В марте 2023 года в городе уже изменили 16 топонимов. Так, улица Льва Толстого теперь носит имя гетьмана Павла Скоропадского. Проспект Юрия Гагарина назвали в честь первого украинца, полетевшего в космос Леонида Каденюка.