В Киеве «дерусифицировали» 26 объектов инфраструктуры

Власти Киева заявили о «дерусификации» ряда объектов в городе. Изменения коснутся в том числе и станции метро «Дружба народов». Ее переименуют в «Зверинецкую». Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале мэра Виталия Кличко.
Глава Киева напомнил, что сегодня особенно важно избавиться от советских и русских названий и символов.
Изменения коснулись 26 объектов. Помимо станции «Дружба народов», новые названия получили «Площадь Льва Толстого» и «Проспект Правды». Их переименовали в «Площадь украинских героев» и «Варшавскую» соответственно.
В марте 2023 года в городе уже изменили 16 топонимов. Так, улица Льва Толстого теперь носит имя гетьмана Павла Скоропадского. Проспект Юрия Гагарина назвали в честь первого украинца, полетевшего в космос Леонида Каденюка.