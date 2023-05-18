Президент Сирии Асад прибыл в Саудовскую Аравию для участия в саммите ЛАГ

Президент Сирии Башар Асад впервые с начала конфликта в республике посетил Саудовскую Аравию, сообщает Al Arabiya.
Политик примет участие в саммите Лиги Арабских государств (ЛАГ), передает телеканал. Политик прибыл в Джидду, где состоится встреча глав государств, состоящих в организации.
«Это его первый визит в королевство с начала кризиса в Сирии», — отметили журналисты.
Члены ЛАГ 7 мая единогласно проголосовали за возвращение Сирии в ряды Лиги. Приглашение на встречу Асад получил через посла ОАЭ в Иордании. Ранее власти королевства пригласили сирийского лидера на климатическую конференцию ООН в Дубае.