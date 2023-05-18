Президент Сирии Асад прибыл в Саудовскую Аравию для участия в саммите ЛАГ

Члены ЛАГ 7 мая единогласно проголосовали за возвращение Сирии в ряды Лиги. Приглашение на встречу Асад получил через посла ОАЭ в Иордании. Ранее власти королевства пригласили сирийского лидера на климатическую конференцию ООН в Дубае.