Американец принял письмо о выигрыше в лотерее 100 тысяч долларов за шутку

В Соединенных Штатах Америки 43-летний житель округа Уэйн в штате Мичиган выиграл 100 тысяч долларов в лотерею и не поверил в это. Счастливчик решил, что письмо о его победе — шутка, пишет Michigan Lottery Connect.
В публикации говорится, что американец часто играет в лотерею, в которой главный приз достигает шести миллионов долларов. Он знал, что после первого розыгрыша граждане, купившие билеты, становятся участниками лотереи второго шанса. Но он не подозревал, что может стать победителем.
Получив письмо о выигрыше 100 тысяч долларов, игрок посчитал, что его разыгрывают и позвонил в офис лотереи, чтобы убедиться в этом. Тогда ему сообщили, что он стал обладателем крупного выигрыша.
Недавно мужчина забрал свой выигрыш, он планирует отложить средства на будущее.
Ранее бывшая бездомная женщина из Калифорнии стала мультимиллионершей благодаря выигрышу в размере 5 миллионов долларов.