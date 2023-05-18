Американец принял письмо о выигрыше в лотерее 100 тысяч долларов за шутку

В публикации говорится, что американец часто играет в лотерею, в которой главный приз достигает шести миллионов долларов. Он знал, что после первого розыгрыша граждане, купившие билеты, становятся участниками лотереи второго шанса. Но он не подозревал, что может стать победителем.