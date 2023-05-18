ВВС Германии столкнулись с нехваткой боеприпасов и запчастей для истребителей Tornado

Глава ВВС напомнил, что немецкая авиация начала патрулировать воздушное пространство восточных границ НАТО уже через несколько часов после начала СВО. Он подчеркнул, что страна столкнулась с дефицитом из-за необходимости постоянного обслуживания самолетов Tornado.