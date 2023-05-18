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ВВС Германии столкнулись с нехваткой боеприпасов и запчастей для истребителей Tornado

Армия
ВВС Германии столкнулись с нехваткой боеприпасов и запчастей для истребителей Tornado

Военно-воздушные силы Германии столкнулись с частичным дефицитом материально-технической базы. Об этом заявил главнокомандующий ВВС ФРГ Инго Герхартц в общении с изданием Handelsblatt.

Глава ВВС напомнил, что немецкая авиация начала патрулировать воздушное пространство восточных границ НАТО уже через несколько часов после начала СВО. Он подчеркнул, что страна столкнулась с дефицитом из-за необходимости постоянного обслуживания самолетов Tornado.

«Кроме того, наблюдается большой дефицит некоторых боеприпасов, речь не о качестве, а о количестве», — добавил он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил о намерении привлечь Россию к ответу за действия на Украине.
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