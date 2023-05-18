Генсек НАТО Столтенберг ожидает, что страны-члены Альянса увеличат расходы на оборону минимум до 2% ВВП

Страны-участницы НАТО планируют увеличить расходы на оборону как минимум до 2 процентов от своего ВВП. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Дипломат отметил, что ожидает принятия соответствующего решения в ходе предстоящего саммита в Вильнюсе. Мероприятие пройдет в период с 11 по 12 июля текущего года.
«Все наши союзники должны делать больший вклад», — приводит слова руководителя военного блока немецкое издание Der Spiegel.
При этом Столтенберг подчеркнул, что указанный объем финансирования является «абсолютным минимумом». На этом фоне генсек рекомендовал государствам-членам согласиться и на более жесткие требования.
До этого стало известно о намерении НАТО подготовить план обороны на случай вооруженного конфликта с Россией. По данным информационного агентства Reuters, подобный документ разработают впервые со времен холодной войны.