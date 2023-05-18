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В Малоярославце локализовали пожар на площади 2 тысячи «квадратов» в ангаре с пластиковой мебелью

Происшествия
В Малоярославце локализовали пожар на площади 2 тысячи «квадратов» в ангаре с пластиковой мебелью

Крупный пожар вспыхнул в ангаре с пластиковой мебелью в Калужской области. Инцидент произошел в Малоярославце.

На опубликованных кадрах видно, как в воздух поднимается столб черного дыма. На место ЧП также прибыли спасатели.

Специалистам удалось локализовать пламя на площади две тысячи квадратных метров. О пострадавших и ущербе в результате пожара не сообщается.

Сотрудники экстренных служб ранее получили данные о сильном пожаре в двух километрах от села Тюльгаш под Нижними Сергами в Свердловской области. Прибыв на место, спасатели задержали человека, который поджег сухую траву.
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