Французы расклеили плакаты с президентом Макроном в образе Гитлера в Авиньоне

Они изобразили Макрона с усами, напоминающими те, что носил Гитлер. Ниже заметна надпись: «Спасибо, нет». Также на них была отсылка к статье конституции, которую использовали для принятия скандальной пенсионной реформы в обход парламента. Таких постеров на улицах города появилось несколько десятков.