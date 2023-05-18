Французы расклеили плакаты с президентом Макроном в образе Гитлера в Авиньоне

Жители Франции стали развешивать плакаты с президентом Эммануэлем Макроном в образе Адольфа Гитлера на улицах города Авиньоне. Таким образом граждане в очередной раз высказались против пенсионной реформы.
О нежелании жителей государства мириться с законом сообщил телеканал BFMTV. Журналисты подчеркнули, что на изображениях отображена работа художника Lekto.
Они изобразили Макрона с усами, напоминающими те, что носил Гитлер. Ниже заметна надпись: «Спасибо, нет». Также на них была отсылка к статье конституции, которую использовали для принятия скандальной пенсионной реформы в обход парламента. Таких постеров на улицах города появилось несколько десятков.
Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон угрожал Макрону расправой, так как был недоволен политикой Лондона по отношению к мигрантам.