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Французы расклеили плакаты с президентом Макроном в образе Гитлера в Авиньоне

Политика
Французы расклеили плакаты с президентом Макроном в образе Гитлера в Авиньоне

Жители Франции стали развешивать плакаты с президентом Эммануэлем Макроном в образе Адольфа Гитлера на улицах города Авиньоне. Таким образом граждане в очередной раз высказались против пенсионной реформы.

О нежелании жителей государства мириться с законом сообщил телеканал BFMTV. Журналисты подчеркнули, что на изображениях отображена работа художника Lekto.

Они изобразили Макрона с усами, напоминающими те, что носил Гитлер. Ниже заметна надпись: «Спасибо, нет». Также на них была отсылка к статье конституции, которую использовали для принятия скандальной пенсионной реформы в обход парламента. Таких постеров на улицах города появилось несколько десятков.

Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон угрожал Макрону расправой, так как был недоволен политикой Лондона по отношению к мигрантам.
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