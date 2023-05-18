Анкара осудила заход американского эсминца в один из портов Кипра

Данное событие является очевидной демонстрацией силы.
Анкара раскритиковала Вашингтон за визит корабля ВМС США в порт на острове Кипр, так как это нарушает баланс не в пользу «кипрско-турецкой стороны». Соответствующее заявление опубликовал МИД республики.
Ракетный эсминец USS Arleigh Burke 16 мая совершил запланированный визит в порт Лимасола в рамках патрульной миссии НАТО в Восточном Средиземноморье, чем вызвал недовольство Анкары.
Министерство иностранных дел Турции в заявлении, опубликованном поздно вечером 17 мая, выразило обеспокоенность тем, что действия США нарушают баланс в регионе и «наносят ущерб» ранее сохранявшейся нейтральной позиции в отношении острова.
Кипр остается разделенным с 1974 года, когда турецкая армия захватила северную его часть, сославшись на необходимость защиты меньшинства турок-киприотов после поддержанного Афинами переворота.
Визит эсминца последовал за отменой США эмбарго на поставки оружия кипрско-греческому правительству, расположенному в южной части острова. В ответ Турция обязалась укрепить обороноспособность турок-киприотов на севере.
Инцидент происходит незадолго до второго тура президентских выборов в Турции, назначенного на 28 мая. Западные страны в данном случае поддерживают соперника действующего президента.