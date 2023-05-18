Ереванский коньячный завод может прекратить экспорт продукции в России

Министр экономики Армении Ваан Керобян сообщил, что Ереванский завод по производству коньяка «Арарат» может перестать поставлять свою продукцию в Россию. Об этом он заявил на совместном заседании нескольких комиссий парламента.
Керобян уточнил, что официального подтверждения пока нет, но, по его мнению, информация соответствует действительности. Он добавил, что остановка экспорта продукции Ереванского коньячного завода в РФ приведет к проблемам с закупкой винограда.
Ранее компания Pernod Ricard, которой принадлежит ЕКЗ, заявляла, что остановила распространение своих товаров в стране, в их числе виски Jameson, водка Absolut, шампанское Mumm и другие.
Ранее бренд одежды Uniqlo по итогам 2022 года получил более 10 млрд убытков на российском рынке.