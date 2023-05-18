Президент США Джо Байден пообещал раскрыть «ядерный зонтик» над Японией

Прибывший на саммит G7 в Хиросиму президент США Джо Байден заявил о намерении Вашингтона защищать Японию всеми способами, сообщили в министерстве иностранных дел азиатского государства.
Политик провел встречу с японским премьер-министром Фумио Кисидой. В ходе мероприятия он «подтвердил приверженность» Соединенных Штатов обороне страны, отталкиваясь от двустороннего Договора о безопасности. Документ подкрепляется всеми разновидностями американского оружия, «включая ядерный потенциал», передает радио Sputnik со ссылкой на МИД Японии.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил об отказе Байдена извиняться за сбрасывание атомной бомбы на Хиросиму, которое было произведено в 1945 году.