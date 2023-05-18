Президент США Джо Байден пообещал раскрыть «ядерный зонтик» над Японией

Политик провел встречу с японским премьер-министром Фумио Кисидой. В ходе мероприятия он «подтвердил приверженность» Соединенных Штатов обороне страны, отталкиваясь от двустороннего Договора о безопасности. Документ подкрепляется всеми разновидностями американского оружия, «включая ядерный потенциал», передает радио Sputnik со ссылкой на МИД Японии.