Гладков сообщил о гибели двух человек при обстреле ВСУ села Нижнее Березово в Белгородской области

Инцидент произошел в Шебекинском округе. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставляют в больницу. Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли мирных жителей в момент, когда они были в огороде и сажали картошку. При этом он не уточнил, пострадали ли объекты гражданской инфраструктуры.