Гладков сообщил о гибели двух человек при обстреле ВСУ села Нижнее Березово в Белгородской области

Два человека погибли и еще один пострадал в результате обстрела Вооруженными силами Украины села Нижнее Березово в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел в Шебекинском округе. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставляют в больницу. Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли мирных жителей в момент, когда они были в огороде и сажали картошку. При этом он не уточнил, пострадали ли объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее губернатор региона рассказал, что село Дроновка Грайворонского городского округа в Белгородской области попало под обстрел. Повреждения получили сети газового и электрического снабжения.