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Встреча глав МИД стран БРИКС пройдет в Кейптауне 1 июня

Политика
Встреча глав МИД стран БРИКС пройдет в Кейптауне 1 июня

В МИД ЮАР сообщили дату проведения саммита членов БРИКС в Кейптауне. Встреча официальных представителей стран объединения пройдет 1 июня.

«Министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор примет встречу министров иностранных дел БРИКС 1 июня 2023 в Кейптауне», — написано в официальном сообщении МИД ЮАР.

На саммите министры обсудят региональные и глобальные изменения событий.

Членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В объединения хотят вступить множество стран. Как заявил представитель ЮАР, в настоящее время 19 государств выразили заинтересованность в присоединении к сообществу.
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