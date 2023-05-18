Встреча глав МИД стран БРИКС пройдет в Кейптауне 1 июня

В МИД ЮАР сообщили дату проведения саммита членов БРИКС в Кейптауне. Встреча официальных представителей стран объединения пройдет 1 июня.
«Министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор примет встречу министров иностранных дел БРИКС 1 июня 2023 в Кейптауне», — написано в официальном сообщении МИД ЮАР.
На саммите министры обсудят региональные и глобальные изменения событий.
Членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В объединения хотят вступить множество стран. Как заявил представитель ЮАР, в настоящее время 19 государств выразили заинтересованность в присоединении к сообществу.