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Си Цзиньпин ожидает, что саммит Китая и стран Центральной Азии откроет новую эпоху отношений

Политика
Си Цзиньпин ожидает, что саммит Китая и стран Центральной Азии откроет новую эпоху отношений

Международные отношения Пекина с центральноазиатскими республиками вступят в новую эпоху после саммита «Китай — Центральная Азия». Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Свое заявление он сделал на торжественной церемонии приветствия лидеров Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в Сиане. Си Цзиньпин выразил уверенность, что встреча завершится полным успехом.

«Убежден, что при общих усилиях завтрашний саммит непременно увенчается полным успехом и откроет новую эпоху в отношениях между Китаем и государствами Центральной Азии», — заявил председатель КНР.

Ранее постпред Китая в Совбезе ООН Чжан Цзюнь призвал создать условия для переговоров по Украине. По мнению китайского дипломата, сейчас пришло время осознания необходимости срочного урегулирования конфликта.
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