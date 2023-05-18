Си Цзиньпин ожидает, что саммит Китая и стран Центральной Азии откроет новую эпоху отношений

Международные отношения Пекина с центральноазиатскими республиками вступят в новую эпоху после саммита «Китай — Центральная Азия». Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Свое заявление он сделал на торжественной церемонии приветствия лидеров Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в Сиане. Си Цзиньпин выразил уверенность, что встреча завершится полным успехом.
«Убежден, что при общих усилиях завтрашний саммит непременно увенчается полным успехом и откроет новую эпоху в отношениях между Китаем и государствами Центральной Азии», — заявил председатель КНР.
Ранее постпред Китая в Совбезе ООН Чжан Цзюнь призвал создать условия для переговоров по Украине. По мнению китайского дипломата, сейчас пришло время осознания необходимости срочного урегулирования конфликта.