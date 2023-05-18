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В Волгограде блогер в эфире избил девушку и пытался «изгнать из нее бесов»

Происшествия
В Волгограде блогер в эфире избил девушку и пытался «изгнать из нее бесов»

Блогер из Волгограда провел трансляцию, на которой угрожал девушке убийством. Во время мероприятия он наносил героине стрима травмы.

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, у него был пистолет. Мужчина наставил на знакомую дуло. Он называл себя богом и полагал, что сможет изгнать из девушки демона.

О произошедшем полицейские узнали от нескольких пользователей, которые обратились в правоохранительные органы. Они быстро установили личность блогера. После необходимых мероприятий, его задержали в квартире. Рядом с ним оказалась и 18-летняя жертва. Ее госпитализировали. На данный момент профильные органы проводят проверку.

Треш-стримы нередко проходят с жертвами. Ранее в Петербурге во время трансляции была убита 13-летняя девочка. Блогер забил ее молотом и закопал в подготовленной могиле.
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