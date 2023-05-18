В Волгограде блогер в эфире избил девушку и пытался «изгнать из нее бесов»

О произошедшем полицейские узнали от нескольких пользователей, которые обратились в правоохранительные органы. Они быстро установили личность блогера. После необходимых мероприятий, его задержали в квартире. Рядом с ним оказалась и 18-летняя жертва. Ее госпитализировали. На данный момент профильные органы проводят проверку.