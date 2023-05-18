Глава Utair Мартиросов заявил о риске остановки 30% вертолетов в России из-за санкций

Компания Utair допускает, что 30% ее вертолетного парка будет остановлено в случае, если не получится решить проблемы с запчастями из-за санкций. Об этом сообщил генеральный директор компании Андрей Мартиросов.
Глава компании отметил, что прогноз делается по их парку. При этом он предположил, что у других операторов наблюдается не лучшая ситуация. Прогноз касается текущего года в случае сохранения проблем с поставками.
Мартиросов отметил, что в первую очередь плачевная ситуация наблюдается с двигателями. Это касается не только вертолетов иностранного производства, но и отечественного.
В группу компания Utair входит «ЮТэйр-Вертолетные услуги», один из крупнейших в России вертолетных операторов. Компания эксплуатирует более 320 винтокрылых машин.
Ранее сообщалось, что убытки российских авиакомпаний от продаж в 2022 году составили 144 млрд рублей.