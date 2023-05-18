Минобороны РФ сообщило о поставке военной продукции армии Никарагуа

Министерство обороны РФ поставило в Никарагуа военное оборудование, сообщили в ведомстве.
Никарагуанская сторона получила малоразмерные плавательные средства, произведенные российским предприятием. Оборудование предназначается для нужд подразделений национальных ВМС, занятых охраной территориальных вод.
«В интересах никарагуанской стороны российским оборонным ведомством переданы модернизированные образцы инженерной и специальной техники для оснащения инженерных подразделений», — рассказали в Минобороны.
Ранее концерн «Калашников» начал поставки обмундирования для российских военных. Комплекты включают летнюю форму, а также ветро- и водонепроницаемые комплекты.