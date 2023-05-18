В Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне между станциями Камарчага и Балай. Об этом говорится в Telegram-канале Красноярской железной дороги.
Согласно имеющейся информации, специалисты уже направляются к месту происшествия для устранения последствий аварии. В частности, со станций Красноярск и Саянская были направлены восстановительные составы.
При этом представители перевозчика предупредили о возможных изменения в графике поездов. Всего ожидаются задержки в движении четырех электричек и поездов. Никакой информации о пострадавших не поступало.
Ранее на железной дороге под Симферополем произошел взрыв, из-за чего с рельсов сошел грузовой состав. Как заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов, причиной аварии стала целенаправленная диверсия.