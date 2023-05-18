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Глава ЦАР обсудил с послом ЮАР перспективы двустороннего сотрудничества

Весь мир
Глава ЦАР обсудил с послом ЮАР перспективы двустороннего сотрудничества

Банги, 18 мая. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера принял✱ на аудиенции полномочного посла ЮАР в Центральноафриканской Республике Уильяма Макса Уайтхеда.

Встреча прошла в столице государства. Главной темой беседы стало укрепление двустороннего сотрудничества.

Ранее Претория передала Банги пожертвование в виде 12 мотоциклов, 60 мегафонов и 100 свистков. Поставка технических средств состоялась в рамках проекта поддержки и развития потенциала местных комитетов по примирению в ЦАР (CLPR).

Позднее Туадера встретился с президентом Камеруна Полем Бийя. Политики в дружеской обстановке обсудили дальнейшее сотрудничество.

В начале месяца глава ЦАР принял участие в 11-м саммите, посвященном соблюдению рамочного соглашения о безопасности и сотрудничестве между ДРК и Центральноафриканским регионом. Мероприятие также посетили лидеры стран-участниц договора — Анголы, ЦАР, Бурунди, Демократической Республики Конго, Кении, Руанды, ЮАР, Судана, Южного Судана, Танзании, Уганды и Замбии.

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