Глава ЦАР обсудил с послом ЮАР перспективы двустороннего сотрудничества

В начале месяца глава ЦАР принял участие в 11-м саммите, посвященном соблюдению рамочного соглашения о безопасности и сотрудничестве между ДРК и Центральноафриканским регионом. Мероприятие также посетили лидеры стран-участниц договора — Анголы, ЦАР, Бурунди, Демократической Республики Конго, Кении, Руанды, ЮАР, Судана, Южного Судана, Танзании, Уганды и Замбии.